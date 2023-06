Müğənni Elvin Abdullayev həyat yoldaşı Afət Abdullayeva ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, xanımının ad gününü təbrik edib.

Elvin paylaşımına "Doğum günün mübarək, həyat yoldaşım. Bərabər neçə yaşlara" sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, Elvin və Afət cütlüyünün iki oğul övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.