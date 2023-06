Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi və Milli Qurtuluş Günü münasibətilə "Regional İnkişaf" İctimai Birliyinin dəstəyi ilə videoçarx hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoçarxın senarisi ulu öndər Heydər Əliyevin böyük sevgi ilə səsləndirdiyi Xalq şairi Səməd Vurğunun məşhur "Azərbaycan" şeirinin misraları əsasında qurulub.

Həmin videoçarxı təqdim edirik:

