Doğuşdan sonra ölən 21 yaşlı Aygünün görüntüsü - FOTO

Üç gün əvvəl Tovuzda qadın doğuşdan sonra vəfat edib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən oğul övladını dünyaya gətirdikdən bir gün sonra ölən 21 yaşlı Aygün Nəcəfovanın fotosunu təqdim edir.

Qeyd edək ki, rayonun yanıqlı kənd sakini iyunun 14-də Tovuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına müraciət edib. Aygün Nəcəfova keysəriyyə üsulu ilə əməliyyata götürülüb və 2800 qram çəkidə cinsi kişi olan körpə doğulub.

İyunun 15-də isə həkim xəstənin yaxınlarına körpə və ananın vəziyyətinin qənaətbəxş olduğunu bildirib. Bir neçə saatdan sonra isə təkrar əlaqə zamanı artıq gənc ananın dünyasını dəyişməsi barədə ailəyə məlumat verilib.

Qadına HELLP sindromu diaqnozu qoyulub. Aparılan adekvat tədbirlərə baxmayaraq, zahı qadında ağciyər, ürək çatışmazlığı baş verib və 19:28-də bioloji ölüm qeydə alınıb.

