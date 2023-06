Avroviziya təmsilçimiz Aysel Teymurzadə qızı ilə görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şamaxıda Hava Şarları festivalına övladı ilə qatılan Aysel OLAY-ın kameralarına tuş gəlib.

O, tədbirdə qızı ilə birgə yer alıb.

Qeyd edək ki, Xalq artisti Murad Adıgözəlzadə ilə evli olan sənətçinin 3 övladı var.

