Naxçıvanda silahlı şəxs tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Babək Rayon Polis İdarəsi əməkdaşlarının əldə olunan məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində Cəhri qəsəbə sakini M.Niftəliyevin yaşadığı evin həyətinə baxış zamanı “Naqan” tipli tapança və 7 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.