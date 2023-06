Tanınmış jurnalist Tural Müseyibovun yeni iş yeri bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, T.Müseyibov iş xanımı Ruhi Əliyevanın rəhbərlik etdiyi "Liatris Holding"də işə başlayıb. Bu barədə jurnalist özü məlumat verib.

O, holdinqdə baş direktorun müavini kimi fəaliyyət göstərəcək.

Qeyd edək ki, Tural Müseyibov bir sıra qurumlarda mətbuat katibi olub. Baku TV-də ictimai-siyasi şöbənin rəhbəri kimi çalışıb.

