Tanınmış reper Pərviz Quluzadə (Paster) ata olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə özü sosial media hesabında paylaşım edib. O, oğlunun fotosunu “çirkin” şərhi ilə paylaşıb.

Qeyd edək ki, reper aktrisa və model Natavan Əfəndiyeva ilə ailəlidir. Onlar bu ilin yanvarında ailə qurublar.

