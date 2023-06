Güclü yağış yağıb, bəzi ərazilərdən sel keçib - FAKTİKİ HAVA

Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin iyunun 20-si saat 10:00-a olan məlumatına əsasən ölkə ərazisində hava şəraiti qeyri-sabit olub, bəzi yerlərdə şimşək çaxıb, arabir leysan xarakterli yağış yağıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, düşən yağıntının miqdarı Balakəndə 24 mm, Zaqatalada 18 mm, Lənkəran, Altıağac, Sarıbaş, Ceyrançöl, Qax, Şəki, Quba, Xaltan, Şabran, Göytəpə, Şahdağda 7 mm–dək olub.

Yağan leysan yağış nəticəsində Balakən rayonu ərazisindən axan Balakənçay, Katexçay və Zaqatala rayonu ərazisindən axan Talaçaydan sel keçib.

Şərq küləyi arabir Gəncə, Bakı və Abşeron yarımadasında 20, Göygöl, Naftalanda 18 m/s-dək güclənib. Neft Daşları stansiyasının məlumatına əsasən dalğanın hündürlüyü 2.3 metrə çatıb.

Qrız, Qax, Şahdağ, Sumqayıt, Daşkəsən, Lerikdə duman müşahidə olunub. Görünüş məsafəsi 50 metrədək məhdudlaşıb.

Havanın maksimal temperaturu iyunun 19-da iqlim norması daxilində olub. Bakıda və Abşeron yarımadasında 32, Naxçıvan MR-da 35, dağlıq rayonlarda 24, Aran rayonlarında 33 dərəcəyədək isti olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.