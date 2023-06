Günlük mesajlama platforması olan "Whatsapp" istifadəçilərə yeni funskiyasını təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Meta" şirkətinin rəhbəri Mark Zukerberq bildirib ki, bundan sonra vatsapda naməlum nömrələrdən gələn zəngləri tətbiq özü tənzimləyəcək.

Belə ki, təhlükəsizliyin təmin olunması üçün gizli nömrələrdən gələn zəngləri "Whatsapp" özü susduracaq.

Bunun üçün "Whatsapp"ın gizlilik bölməsinə sözügedən funksiya əlavə edilib.

