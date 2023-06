Azərbaycanda elektron reseptlər tətbiq ediləcək.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı məsələ Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin bu gün keçirilən iclasında müzakirə edilən "Dərman vasitələri haqqında" qanuna dəyişiklikdə öz əksini tapıb.

Dəyişikliyə əsasən, dərman vasitələrinə reseptlərin elektron formada yazılmasına imkan verən sistemin tətbiqi nəzərdə tutulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.