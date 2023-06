Südə limon sıxıb bir gecə saxlayın: Təsiri inanlmazdır

Hər dərdin şəfa mənbəyi olan limon və südün birləşməsi müalicəvi təsirə malikdir. Sınayanların imtina edə bilməyəcəyi limon südü əzələ və sümük ağrılarını dərhal aradan qaldırır.

Metbuat.az medicalmedia.az-a istinadən xəbər verir ki, əgər siz oynaq ağrılarından əziyyət çəkirsinizsə və yeriməkdə probleminiz varsa, bu qarışım sizə təbii çarə ola bilər.

Skelet quruluşu və oynaq ağrılarının inkişafına müsbət təsir edən süd və limon birləşməsi antioksidant mənbəyidir.

Limonlu südün faydaları:

Oynaq ağrılarına müsbət təsir edir

Əzələ və skelet quruluşunu bərpa etməyə kömək edir

İmmuniteti gücləndirir

Bağırsaqların nizamlı işləməsini təmin edir

Daxili xəstəliklərdə köməkçi müalicə kimi çıxış edir

Mədə zədəsini bərpa edir.

Necə hazırlanır?

Tərkibi:

1 stəkan süd

Yarım limon

Hazırlanması:

Bir stəkan südün içinə yarım limon sıxıb qarışdırın. Hazırlanmış qarışıq 4-5 saat soyuducuda saxlanılır.

Qatıq kıvamında olan limonlu süd, yatmazdan əvvəl stəkan kimi 21 gün nizamlı olaraq istehlak edilir. Müntəzəm istehlak ilə oynaq ağrılarınızın azaldığını və daha asan hərəkət edə bildiyinizi görəcəksiniz.

