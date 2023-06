İnsult keçirən Nisə Qasımova aylar sonra efirə çıxdı - VİDEO

Bir müddət əvvəl insult keçirərək danışıq qabiliyyətini itirən Xalq artisti Nisə Qasımova sağaldıqdan sonra ilk dəfə efirə çıxıb.

Metbuat.az "Bizim.media"ya istinadən xəbər verir ki, 69 yaşlı sənətkar “Gül kimi şou” verilişində qonaq olub. Səhhətinin yaxşı olduğunu vurğulayan Qasımova bundan sonra tez-tez televiziya proqramlarına qatılacağını söyləyib:

“Özüm yaxşıyam. Bu gün tilsim açıldı, inşallah efirdə çox görünəcəyəm”.

Qeyd edək ki, aylar əvvəl sənətkar açıqlamasında insult keçirməsini gizlədərək özünü yaxşı hiss etdiyini bildirmişdi.

