Neymardan qalmaqallı paylaşım - Xəyanəti bağışladı / FOTO

PSJ-nin braziliyalı ulduzu Neymar sosial şəbəkədəki paylaşımı ilə gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, hamilə olan sevgilisinə xəyanət etdiyini etiraf edib. Açıqlamasında sevgilisini aldatdığını və bundan çox peşman olduğunu bildirən Neymar, Bruna Biancardidən üzr istəyib.

Qeyd edək ki, KİV-lərdə Neymarın sevgilisinə bir neçə dəfə xəyanət etdiyi barədə xəbərlər dərc olunmuşdu. İddialara görə, Neymarın sevgilisi Bruna da bundan xəbər tutub və tərəflər arasında gərginlik baş verib. Ardınca sevgilisi Neymarın xəyanətini bağışlayıb. Neymar ikinci dəfə ata olmağa hazırlaşır.

