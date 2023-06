Cari ilin may ayında əhalinin nominal gəlirləri aprel ayı ilə müqayisədə 6 753,4 milyon manat və ya 22,3 faiz artaraq 30,302,9 milyon manat təşkil edib. Belə ki, aprel ayında bu gəlir 23549.5 milyon manat səviyyəsində olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Bankın aylıq hesabatında əks olunub.



Ötən ilin may ayında isə bu dəyər 26420.3 milyon təşkil edib. Hesablamalardan da görünür ki, bir il ərzində 3 882,6 milyon manat və ya 12,9 faiz artıb.

