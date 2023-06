Rusiya Prezidenti Vladimir Putin baş verən hadisələrlə bağlı danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, çıxışında qeyd edib ki, çevriliş cəhdi Rusiyaya xəyanətdir:

"Xüsusi əməliyyatda döyüşən "Vaqner" döyüşçüləri qəhrəmanlarımızdır. Üsyanı təşkil edənlər isə onların adına və şöhrətinə xəyanət ediblər. Bu bizə qarşı arxadan vurulan zərbədir. Bu bizə qarşı daxili xəyanətdir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.