Voronej vilayətində Rusiya Silahlı Qüvvələri ilə “Vaqner” qüvvələri arasında toqquşma olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli teleqram kanalları məlumat yayıb.

Voronej vilayətinin qubernatoru Rusiya Silahlı Qüvvələrinin lazımi operativ-döyüş tədbirləri keçirdiyini açıqlayıb.

