Moskva meri sakinlərə müraciət etdi: 26 iyunda...

Bazar ertəsi, iyunun 26-sı paytaxt sakinlərinin əksəriyyəti üçün qeyri-iş günü olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Moskva meri Sergey Sobyanin məlumat verib.

“Riskləri minimuma endirmək üçün operativ qərargah çərçivəsində dövlət orqanları və fasiləsiz iş müəssisələri, hərbi sənaye kompleksi, şəhər xidmətləri istisna olmaqla, bazar ertəsi gününü qeyri-iş günü elan etmək qərarına gəldim”,- deyə mer açıqlayıb.

Eyni zamanda, paytaxt rəhbərinin sözlərinə görə, şəhər xidmətləri yüksək hazırlıq rejimində işləyəcək.

Sobyanin həmçinin moskvalılardan mümkün qədər şəhər ətrafında səyahət etməkdən çəkinməyi xahiş edib.

