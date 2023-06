"Vaqner iyulun 1-dən etibarən..." - Priqojin AÇIQLADI

"Vaqner iyulun 1-dən etibarən mövcudluğunu dayandıracaq".

Metbuat.az "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bunu "Vaqner” özəl hərbi təşkilatının rəhbəri Yevgeni Priqojin deyib:

"Heç kim Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə müqavilə imzalamağa razı olmadı. Vaqner iyulun 1-dən etibarən mövcudluğunu dayandıracaq".

Priqojin qeyd edib ki, məqsədi heç vaxt Putini devirmək olmayıb və niyyəti Vaqnerin məhv edilməsinin qarşısını almaq idi:

"Ədalətsizliyə qarşı qiyama başladıq. Rus əsgərinin qanı axmasın deyə geri çəkildik".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.