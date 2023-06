Bu gün Avstriyada təlim-məşq toplanışında olan "Qarabağ" klubu ilk yoxlama oyununu keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun baş məşqçi olduğu komanda Macarıstan çempionu "Ferentsvaroş"la üz-üzə gələcək. "Leerberg Arena"da oynanılacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.

