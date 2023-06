“3 balası yetim qaldı. Həyat yoldaşı havalanıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Mingəçevirdə velosiped sürərkən quyaya yıxılaraq ölən 38 yaşlı Ceyhun Əhmədovun bibisi Salatın Əhmədova deyib.

Mərhumun anası Akifə Əhmədova bildirib ki, quyunun ətrafı oğlu öldükdən sonra bağlanıb.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

