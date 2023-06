Lənkəranda Vətən mübaribəsi iştirakçısı dənizdə boğulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayonun Cil kənd sakini, Vətən müharibəsi iştirakçısı Rəcəbzadə Fərid Qulam oğlu dənizdə çimərkən boğularaq dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, F. Rəcəbzadə Vətən müharibəsində əsgər kimi xidmət edib.

Allah rəhmət eləsin!

