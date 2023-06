Aparıcı Lalə Azərtaş qızı Gülarənin yeni fotolarını bölüşüb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı övladının məzun gecəsi olduğunu vurğulayıb.

Lalə paylaşımına "Canım qızım.... Bir imtahandan da birlikdə üzüağ çıxdıq. Məktəbdən məzun olduq, qaldı universitet" sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, l.Azərtaşın Solmaz adlı daha bir övladı var.

