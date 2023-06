Türkiyəli məşhur aktrisa Aydan Şener yeni fotosu ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 60 yaşlı aktrisa fotosunu sosial media hesabında paylaşıb. Bikinidə olan foto maraqla qarşılanıb, eyni zamanda, izləyiciləri təəccübləndirib. Onların bəziləri aktrisanın fotoşop etdiyini bildiriblər.

Qeyd edək ki, Aydan Şener "Çalıkuşu" serialındakı "Fəridə" obrazı ilə tanınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.