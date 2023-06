Tacikistanın Dağlıq Bədəxşan Muxtar Vilayətinin Roştqala rayonunda 5,1 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.azbildirir ki, güclü yeraltı təkanlar təxminən səhər saat 10-da (Bakı vaxtı ilə 9) baş verib, zəlzələnin episentri Xoroqdan təxminən 15 km cənubda 139 km dərinlikdə yerləşib.

Zəlzələnin fəsadları barədə hələ ki məlumat daxil olmayıb.

