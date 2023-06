Güney Azərbaycanın 4 şəhəri susuz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Mouze" teleqram kanalı məlumat yayıb. Məlumata görə, Su və Kanalizasiya Şirkətinin baş direktoru Məhəmməd Xani qeyd edib ki, 550 kənd susuzluqdan əziyyət çəkir:

“Təbriz, Mərənd, Səhənd və Şəhr Baxşaiş şəhərlərində kritik vəziyyətlə üzləşirik, lakin biz bu vəziyyətdən çıxmağa çalışırıq və bu layihələrə ayrılan vəsait yalnız vəziyyətə nəzarət etmək üçündür”.

