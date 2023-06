Vətən müharibəsi iştirakçısı, mayor Nağıyev Rövşən Mərdan oğlu vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ehtiyatda olan zabit bu gün Bakı şəhərində qəfil ürəktutmadan dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Ordubadın Dəstə kəndindən olan Rövşən Nağıyev Xocavəndin, Füzulinin, Cəbrayılın, Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunmuşdu.

