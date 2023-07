Gəncədə bıçaq xəsarətləri alan ər və arvadın adları məlum olub.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, 34 yaşlı Ramin İmanov və onun həyat yoldaşı 35 yaşlı Şəhla Bayramovanın müalicəsi xəstəxanada aparılır.

Qeyd edək ki, kişi arvadına 12 bıçaq vurub, sonra isə özünə xəsarət yetirib.

Cütlük bir ilə yaxın imiş boşanıb, 10 gün əvvəl yenidən barışıblarmış.

Onların üç övladı var.

Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi məlum deyil.

