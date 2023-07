"Neftçi" bu gün "Matç TV" kubokunda ilk matçına çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi turnirdə ilk oyununu keçirib.

Komanda “Zenit” ilə üz-üzə gəlib. Bakı təmsilçisi görüşdə hesabı açsa da, yekunda 1:3 hesabı ilə uduzub.

Qeyd edək ki, "Neftçi" iyulun 8-də "Srvena Zvezda" (Serbiya), 15-də isə "Fənərbaxça" (Türkiyə) ilə üz-üzə gələcək.

