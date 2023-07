Lənkəran rayonu İ.Mahmudov adına Liman şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi vəfat edib.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, məktəbin ingilis dili müəllimi Ağayeva Talibə dünyasını dəyişib. Müəllimin bir neçə gün öncə açıq ürək əməliyyatı keçirdiyi bildirilib.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.