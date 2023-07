Dünyanın ən məşhur bodibilderlərindən biri, “Joesthetics” ləqəbi ilə tanınan Co Lindner ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 30 yaşında vəfat edib.

Məlumata görə, Co üç gün əvvəl boyun ağrısından şikayətlənib. Ancaq həkimə müraciət etməyib.

Ölümündən sonra ekspertiza müəyyən edib ki, Coda anevrizma (arteriya divarında qabarıqlıq) olub.

