Ötən il şagirdləri 100-dən aşağı bal toplayan rayonların adları

Azərbaycanda 2022-ci ildə qəbul və buraxılış imtahanlarında şagirdləri 100-dən aşağı bal toplayan rayonların adları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin “Abituriyent” jurnalının 12-ci nömrəsində məlumat yer alıb.

"Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, ötən il Siyəzən, Şabran, Ağsu, Xocalı, Beyləqan, Lənkəran, Xaçmaz, Sabirabad, Daşkəsən rayonlarının və Gəncə şəhərinin cari il məzunlarını təmsil edən abituriyentlərin 20%-dən çoxunun qəbul imtahanlarında topladığı bal 100-dən aşağı olmuşdur", - DİM-in hesabatında bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.