İyulda bu bürclər pula pul deməyəcək

Bürcün əksər əlamətləri iyul ayında fayda və qazanc əldə edəcək.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla belə, maliyyə zirvələrinə çatmaq asan olmayacaq, çünki iyunun 17-dən noyabrın 4-nə kimi Saturn geriyə doğru hərəkət edəcək və sizi çox işləməyə məcbur edəcək. Astroloqlar əvvəlcədən hazırlaşmağınıza və xərclərinizi planlaşdırmağınıza kömək edəcək ulduz falı tərtib ediblər.

Qoç



Qoç müvəffəqiyyətli olmaq üçün həddindən çox işləməli ola bilər. İş səfərlərindən çəkinin, onlar sizin üçün maraqsız ola bilərlər. İş adamları üçün maliyyə baxımından əlverişli zamandır. Əvvəlcə xərclər yüksək olsa da, ayın sonunda onlar azalacaq.

Buğa

İyulun ilk həftəsi sizin üçün uğurlu olacaq, investisiyalar yaxşı gəlir gətirəcək. Başqa mənbələrdən əlavə gəlir əldə edə bilərsiniz. İş adamları üçün ilk iki həftədə işlər yaxşı gedəcək, lakin sonra itkilərlə üzləşə bilərsiniz. İyulun əvvəlində pula qənaət edin, çünki ayın sonunda işdə böhran ola bilər.

Əkizlər

İyul ayında sizi uğurlar və yeni nailiyyətlər gözləyir. Əkizlər yüksəliş və ya maaş artımı ala bilərlər, lakin xərclərinizdə diqqətli olun. İş adamları ayın birinci yarısında yeni layihələr və yaxşı gəlirlər gözləyir.

Xərçəng

Bu işarə işdə maddi itkilərə səbəb olacaq maneələr gözləyir, gəliriniz az olacaq. Çox çalışqansınız, amma bu ay məqsədinizə çata bilməyəcəksiniz. Bu, böyük investisiyalar üçün ən yaxşı vaxt deyil. İş adamları rəqiblərinə uduzur, xərclərinizə nəzarət edir və kredit götürmürlər.

Şir

Bu ay şans sizin tərəfinizdə olacaq. Siz miras və ya qiymətli hədiyyə ala bilərsiniz. Keçmişdən bəzi investisiyalar sizə yüksək gəlir gətirəcək. Məqsədlərinizə çatmaq üçün bu dövrdən istifadə edin. İş adamları yaxşı iş görəcək, lakin tərəfdaşlar müəyyən itkilərlə üzləşə bilər.

Qız bürcü

Bu ay maliyyə baxımından qeyri-sabit keçəcək. Xərclərinizə nəzarət edin və iyulun ikinci yarısında qənaət edin, çünki xərclər yüksək və gözlənilməz ola bilər. İnvestisiya yatırmayın. İş adamları insanlarla diqqətli olmalıdırlar, çünki fırıldaqçılarla görüşə bilərlər. Ən yaxın insana belə etibar etməyin.

Tərəzi

İyulda Kainat sizin üçün əlverişlidir. Əgər işinizi dəyişmək istəsəniz, gözləntiləriniz gerçəkləşəcək. Yaxşı bir təklif alacaqsınız, amma diqqətlə düşünün. İş adamları üçün bu, yeni bizneslər açmaq üçün əlverişli zamandır.

Əqrəb

Sizə işdə irəli çəkilə və ya böyük gəliri olan vakansiya təklif oluna bilər, böyümək üçün çoxlu imkanlar olacaq. Kiçik sağlamlıq problemləri mümkündür, ona görə də xərclər buna yönəldiləcək. İş adamları bizneslərini genişləndirəcək və yaxşı qazanc əldə edəcəklər.

Oxatan

Bu ay Oxatan bürcləri öz dəyərlərini işdə sübut edə və rəhbərlərindən rəğbət qazana biləcəklər. Danışıq bacarıqlarınızı təkmilləşdirməli və özünüz üçün daha çox fayda əldə etməlisiniz. İş adamları üçün bu, sərmayə qoymaq üçün əlverişli zamandır.

Oğlaq

Ayın ilk yarısında bəzi gözlənilməz xərclər və maneələr ola bilər. İyulun ikinci yarısı işdə yüksəliş üçün əlverişlidir. Amma biznesi genişləndirmək üçün yaxşı vaxt deyil və qazanc gözlədiyinizdən az ola bilər.

Dolça

Bu ay maliyyə xərcləriniz olacaq. Heç bir sənədi yaxşı oxumadan imzalamayın. İşlər planlaşdırdığınız kimi getməyə bilər, ona görə də xərclərə qənaət edin. İş adamları uğursuzluq və itki gözləyir.

Balıq

Ay yüksək gəlirlərlə seçilməyəcək. Amma siz lotereya qazana və ya hədiyyə olaraq pul ala bilərsiniz. Yaxşı olar ki, iş adamları yeni layihələrə investisiya qoymaqdan çəkinsinlər, riskli təkliflərə sərmayə qoymasınlar.

