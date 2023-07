Mədəniyyət Nazirliyinin daha 3 regional idarəsinə rəis təyinatı olub.

Metbuat.az "Apa"ya istinadən xəbər verir ki, nazirlikdən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, Rəhimov Ramil Toğrul oğlu Quba-Xaçmaz Regional İdarəsinə, Məmmədov Səxavət Fazil oğlu Dağlıq Şirvan Regional İdarəsinə, Bəşirov Aydın Bəşir oğlu Mərkəzi Aran Regional İdarəsinə rəis təyin olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.