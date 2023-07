Yanlış əməliyyat olunduğu deyilən 16 yaşlı Ümüd vəfat etdi - FOTO

Ötən həftə Türkiyəyə qida borusu əməliyyatı üçün ağır vəziyyətdə çatdırılan 16 yaşlı Ümüd Əhmədov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə gəncin anası Qızılgül Quliyeva sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

O bildirib ki, övladının xəstəliyinin əlacı tapılmışdı və sağalmasına çox az qalmışdı. Lakin bundan artıq dözə bilməyən Ümüdün ürəyi dayanıb.

Qeyd edək ki, Ü. Əhmədov qəzadan sonra “Medera Hospital”a çatdırılmışdı. Anasının sözlərinə görə, xəstəxanada əməliyyat zamanı onun nəfəs borusu və qida borusunun arası yırtılıb. Əməliyyat və müalicələrə 180 min manat pul xərclədiyini deyən ana bildirmişdi ki, 7 aydan çox övladının boğazından bir qurtum su da keçməyib və uşağın çəkisi 90 kq-dan 20-yə düşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.