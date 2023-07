Baş nazir qərar imzaladı

Müayinənin və texniki xidmətin həyata keçirilməsinə monitorinqin keçirilməsi qaydası təsdiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, Monitorinq müayinə və texniki xidmət məlumatları üzrə reyestrə daxil edilmiş məlumatlar əsasında bu Qaydaya uyğun olaraq qaz qurğularının etibarlı istismarı sahəsi üzrə Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi və texniki təhlükəsizlik sahəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən keçiriləcək.

