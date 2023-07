Çinlilərin əbədi gənclik və gözəllik üçün qədim sirri

Şərq nəzəriyyəsinə görə, qaynar su əbədi gəncliyin sirri hesab olunur. Bu su 40-45 dərəcə temperaturda su olmalıdır.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssis Yelena Artamonovanın sözlərinə görə, insanın öz orqanizmi üçün edə biləcəyi ən zərərli şey səhərlər soyuq su və ya buzlu içkilər içməkdir.

“Ümumiyyətlə, qədim zamanlardan istənilən çinlinin gündəlik həyatında qaynar su içməyin xüsusi yeri var. Alimlər və həkimlər bunu elmi olaraq təsdiq etmişlər. Hətta isti suyu yalnız səhər acqarina deyil, axşam yatmazdan əvvəl də içmək xeyirlidir.

Səhər saatlarında isti su mədə-bağırsaq traktının bütün funksiyalarını işə salır, toksinlərdən və toksinlərdən qurtulmağa kömək edir. Gecələr isə bədəndən artıq olan hər şeyi silməklə "məşğul olur".

Səhər bir stəkan qaynar su sayəsində maddələr mübadiləsi yaxşılaşır, qan təmizlənir və dəri, böyrəklər və limfa sistemi vasitəsilə orqanizmin detoksifikasiya prosesləri güclənir.

Safra axını yaxşılaşır, bədən rəvan oyanır və həzm sistemi şok və həddindən artıq yüklənmədən çox yumşaq bir şəkildə işə başlayır.

Belə sadə gündəlik səhər prosedurunun nəticəsi yağlı parıltı və sızanaqlar olmadan hamar, təmiz dəri, heç bir səy göstərmədən arıqlamaq və qan təzyiqinin normallaşması olacaqdır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.