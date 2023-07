“Sertifikasiya imtahanlarının suallarının məzmunu getdikcə çətinləşdiriləcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev iyulun 6-da “Sertifikatlaşdırma: Peşəkar müəllim-keyfiyyətli təhsil” mövzusunda keçirilən tədbirdə deyib.

O vurğulayıb ki, proses zamanla həyata keçiriləcək:

“Birdən-birə çətinlik dərəcəsini qaldırmağın hansısa faydası olmayacaq”.

