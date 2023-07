Bu qurumun rəhbəri vəzifəsi 1 aydır boşdur - RƏSMİ

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən ayın 9-da Dövlət Turizm Agentliyinin Milli Kulinariya Mərkəzinin rəhbəri Orxan Sadıqov (Fikrətoğlu) vəzifəsindən azad edilib.

Dövlət Turizm Agentliyinə Orxan Sadıqovun yerinə təyinat olub-olmaması ilə bağlı sorğu ünvanladıq. Agentlikdən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirildi ki, hazırda Milli Kulinariya Mərkəzinin rəhbəri vəzifəsinə təyinat olmayıb.

Qeyd edək ki, Orxan Sadıqov bu vəzifədən sonra Mədəniyyət Nazirliyinin Kino Agentliyinin sədrinin müşaviri vəzifəsinə təyinat alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.