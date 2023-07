“Türkiyə ilə İsveç arasında alyansa üzvlüklə bağlı hələ də razılaşdırıla bilməyən məsələlər var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq belə deyib. O bildirib ki, Vilnüsdə keçiriləcək NATO sammitindən əvvəl Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan və İsveçin baş naziri Ulf Kristersson görüşəcək. Stoltenberq bəyan edib ki, Ukraynanın NATO-ya üzvlük məsələsi də yenidən müzakirə olunacaq.Ukraynanın NATO-ya üzv olması üçün nələr ediləcəyi ətrafında danışıqlar aparılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.