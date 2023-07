Bakı Mühəndislik Universitetinin (BMU) tələbəsi ABŞ-də doktoranturaya qəbul olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat paylaşılıb. Belə ki, Arzu Alxanova BMU-nun Pedaqoji fakültəsini (tədris ingilis dili) 99,17 balla bitirib.

O, ABŞ-nin Şimali Karolina Dövlət Universitetinin birbaşa doktorantura pilləsinə tam təqaüdlə qəbul alıb. Onun üçün ayrılan illik təqaüd 55.000 dollar təşkil edir.

Qeyd edək ki, Arzu Alxanova BMU-ya 611 balla daxil olmuşdu.

