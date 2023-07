Prezident Ceyhun Bayramova rütbə verdi - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarına diplomatik rütbələrin verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncamla Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanlarının aşağıdakı əməkdaşlarına diplomatik rütbələr verilib:



fövqəladə və səlahiyyətli səfir

Bayramov Ceyhun Əziz oğlu

Məmmədov Elnur İsrafil oğlu

Rzayev Fariz Fikrət oğlu

birinci dərəcəli fövqəladə və səlahiyyətli elçi

Musayev Tofiq Fuad oğlu

ikinci dərəcəli fövqəladə və səlahiyyətli elçi

Səfərov Emil Firdovsi oğlu

Şərifov Samir Ənvər oğlu.

