"4+4" lotereyasında bu dəfə 530 055 AZN qazanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin qanuni və yeganə lotereya təşkilatçısı “Azərlotereya”da "4+4" lotereyasında 530 055 manatlıq cekpot udulub. Nə az, nə çox düz yarım milyon manatdan çox qazanan şanslı qalib Saatlıda yerləşən Misli məntəqəsindən aldığı biletlə cekpota sahib olub.

Xatırladaq ki, təxminən 4 ay öncə "4+4" lotereyasında 913 072 manatlıq tarixi cekpot qazanılmışdı.

