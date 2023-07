Bu bürclər il sonuna qədər öz partnyorunu tapacaqlar

Astroloqlara görə, 3 bürcün 2023-cü ilin sonuna qədər öz partnyorlarını tapma ehtimalları yüksəkdir.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:



Buğa

Buğa bürcündə doğulanlar səbirli və sadiq təbiətləri ilə tanınırlar. Özləri ilə bənzər dəyərləri paylaşan və uzunmüddətli münasibət üçün sağlam təməl yaratmağa hazır olan birini axtarırlar. Bu yeni partnyor buğa bürcünün həyatına bir macəra duyğusu gətirəcək və monoton yaşamdan qurtulmağa yardım edəcək.

Şir

Şir bürcündən olanlar özünə güvənən insanlardır. Onlar comərd, mədəni və hər mövzuda yanlarında olmağa hazır birini axtarırlar. Bu yeni partnyor onların həyatına sevinc və həyəcan gətirəcək və özlərinə dahaçox inanmalarına yardım edəcəkdir. Böyük ehtimalla il sonuna qədər şir idealını tapmış olacaq.

Əqrəb

Əqrəb bürcündən olan insanlar özlərinin dərin ruhlarına uyğun, onları anlaya biləcək birini axtarırlar. Bu bürc altında doğulan insanların yeni partnyorları onların həyatına yeni hədəf və məqsədlər gətirəcəklər. Əsla mümkün olmadığını düşündükləri şeylər üçün yenidən ümid qazanacaqlar.

