Bu meyvə ürəyi sağlam saxlayır, xəstəliklərin qarşısını alır

Gavalı bir sıra sağlamlıq faydaları ilə zəngin dadlı və qidalı meyvələrdir.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən gavalının faydalarını təqdim edir:



Qida ilə zəngindir: Gavalı əsas vitamin və minerallarla doludur. Onlar A, C və K vitaminlərinin, həmçinin kalium və pəhriz lifinin yaxşı mənbəyidir.



Antioksidant xüsusiyyətlər: Gavalıda fenolik birləşmələr və C vitamini kimi antioksidantlar var ki, bu da orqanizmi zərərli sərbəst radikallardan qorumağa kömək edir. Antioksidantlar həmçinin iltihab əleyhinə təsirə malikdir, ümumi sağlamlığı dəstəkləyir və xroniki xəstəliklər riskini azaldır.



Həzm sağlamlığı: Gavalı həzmə kömək edən və qəbizliyin qarşısını almağa kömək edən pəhriz lifində yüksəkdir. Lif tərkibi müntəzəm bağırsaq hərəkətlərini təşviq edir və sağlam həzm sisteminə kömək edir.



Ürək sağlamlığı: Gavalıda olan antioksidantlar xolesterol səviyyəsini azaltmaqla və LDL (pis) xolesterinin oksidləşməsinin qarşısını alaraq ürək xəstəliyi riskini azaltmağa kömək edə bilər. Gavalı həmçinin qan təzyiqini tənzimləyərək ürək sağlamlığını dəstəkləyən kalium ehtiva edir.



Sümük sağlamlığı: Gavalı sümük sağlamlığında mühüm rol oynayan K vitamini ehtiva edir. K vitamini düzgün kalsiumun udulması üçün lazımdır və güclü sümükləri saxlamağa və osteoporoz riskini azaltmağa kömək edir.



Çəki idarəsi: Gavalı nisbətən aşağı kalorili və yüksək liflidir, bu da onları çəki idarə etməyə kömək edə biləcək qənaətbəxş bir qəlyanaltı halına gətirir. Lif tərkibi dolğunluq hissini artırır və həddindən artıq yeməyi azalda bilər.



Nəmləndirmə: Gavalı yüksək su tərkibinə malikdir, bu da bədəndə nəmlənmə səviyyəsini saxlamağa kömək edir. Nəmli qalmaq müxtəlif bədən funksiyaları və ümumi rifah üçün vacibdir.



Sağlamlıq faydalarının tam spektrindən istifadə etmək üçün gavalıları digər meyvələr, tərəvəzlər, bütün taxıllar, yağsız zülallar və sağlam yağlarla birlikdə balanslaşdırılmış pəhrizə daxil etməyi unutmayın.

