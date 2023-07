"Neftçi"nin yeni baş məşqçisi kimdir? - DOSYE

Xəbər verdiyimiz kimi, “Neftçi”nin baş məşqçisi Adrian Mutu olub. Rumıniyalı mütəxəssis ilə iki illik müqavilə imzalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Adrian Mutu 1979-cu il yanvarın 8-də anadan olub.

Rumıniya tarixinin ən yaxşı futbolçularından biri olan A.Mutu ölkəsində bir neçə klubla yanaşı, İtaliyada “İnter”, “Hellas Verona”, “Parma”, “Yuventus”, “Fiorentina”, “Çezena”, İngiltərədə “Çelsi”, Fransada “Ayaçço” və Hindistanda “Puna Siti” klublarının formasını geyinib, Rumıniya milli komandasının heyətində 77 oyun keçirib, 35 qol vurub. 2003, 2005, 2007 və 2008-ci illərdə Rumıniyada, 2007-ci ildə isə İtaliyada ilin futbolçusu seçilib.

Adrian Mutu “Voluntari” (Rumıniya, 2018), “Əl Vəhdə” U-21 (BƏƏ, 2018-2019), Rumıniya U-21 milli komandası (2020-2021), “Universitatya Krayova” (Rumıniya, 2021) və “Rapid”in (Buxarest, Rumıniya, 2022-2023) baş məşqçisi olub. UEFA-nın PRO kateqoriyalı məşqçilik lisenziyasına malikdir.

2011-ci ildə Mutu və komanda yoldaşı Qabriel Tamaş komanda yoldaşları yoldaşlıq oyunundan əvvəl barda içkili vəziyyətdə aşkar edilib və Rumıniya milli komandasından kənarlaşdırılıb. Lakin cəmi üç oyundan sonra onların cəzası götürülüb. 2013-cü ildə "Facebook"da menecer Viktor Piţurcanın Mister Bin kimi şəklini yerləşdirdikdən sonra Mutunun milli komandada oynaması qadağan edilib.



Mutu 2000-ci illərin əvvəllərində israilli model və aktrisa Moran Atias ilə münasibətdə olub. Bundan əlavə, 2001-2003-cü illərdə Rumıniyalı aktrisa və televiziya aparıcısı Alexandra Dinu ilə evlənib və onunla Mario adlı bir oğlu var. Qısa sürən ikinci evlilikdən sonra Mutu 2005-ci ildə Dominikan modeli Konsuelo Matos Qomezlə evlənib. Onların Adriana (2006) və Maya Veqa (2008) adlı iki qızı var. Onlar 2015-ci ildə boşanıblar. 2016-cı ildə isə keçmiş model Sandra Baçiçi ilə evlənib.Onların Tiaqo Adrian Mutu (2017) adlı bir oğlu var.

