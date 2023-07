Qanunsuz balıq ovlayanlar saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Naxçıvan MR Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən növbəti reyd yoxlamalar zamanı Şərur rayonu, Arpaçay Su Anbarında qadağan olunmuş üsulla qanunsuz balıq ovlayan şəxslər barədə tədbir görülüb.

Məsul şəxslər barəsində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada akt və protokollar tərtib edilib.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziriliyi tərəfindən bu tipli reyd yoxlamalar davam etdirilir.

