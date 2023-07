Novxanı çimərliyində arvadını oğlanla birgə gördü, qan düşdü - TƏFƏRRÜAT

Çimərlikdə qadının bıçaqlanmasının bəzi təfərrüatları məlum olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Ramilə Abdulrəhimova oğlan tanışı ilə birgə dənizdə olarkən əri onları görüb.

O, əvvəl oğlanı, sonra isə arvadını bıçaqlayıb.

Novxanı qəsəbəsində bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

APA xəbər verir ki, hadisə Novxanıda dəniz sahilində qeydə alınıb.

Belə ki, 1993-cü il Ramilə Abdulrəhimova çimərlikdə ailə-məişət zəmnində mübahisə zamanı həyat yoldaşı tərəfindən bıçaqlanıb.

Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktı Abşeron Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları araşdırır.

