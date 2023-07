Dünyaca məşhur çex əsilli fransız yazıçısı Milan Kundera 94 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az "New-York Times"a istinadən bildirir ki, yazıçı Parisdə dünyasını dəyişib. Onun uzun sürən xəstəlik səbəbindən öldüyü bildirilib.

Qeyd edək ki, yazıçının ən məşhur əsəri "Möcvudluğun dözülməz yüngüllüyü" romanıdır. Onun eyni zamanda “Zarafat”, “Əlvida valsı”, “Gülüş və yaddaş kitabı”, “Ölməzlik”, “Arxayınlıq” kimi romanları, onlarla hekayə və esseləri var.

