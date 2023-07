BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə taxıl müqaviləsi ilə bağlı məktub ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BMT Baş katibinin ofisindən məlumat verilib.

Məlumatda qeyd olunub ki, Quterreş taxıl sazişi ilə bağlı təkliflər üzrə Rusiya ilə əməkdaşlığa hazırdır.

