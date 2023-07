ABŞ-ın “İnter Mayami” klubuna transfer olan Lionel Messi ticarət mərkəzində alış-veriş edərkən fanatlarının böyük marağı ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, fanatlar onunla şəkil çəkdirmək üçün az qala yarışıblar. Argentinalı superulduz isə foto tələblərinin heç birini geri çevirməyib.

